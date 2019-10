Basiscommandant Kleine Brogel: "We gaan daders die piloot verblindden snel vinden"

Een Belgische F-16-piloot van Kleine Brogel is gisterenavond rond 22.30 uur beschenen met een laser boven Weert. “Levensgevaarlijk en strafbaar”, laat het Operationeel Centrum Politie Limburg via Twitter weten. De piloot kon veilig landen. De politie heeft de dader nog niet kunnen aanhouden en is nu op zoek naar getuigen. Strafbaar feit Het schijnen met een laserstraal naar luchtverkeer is verboden. Eerder dit jaar moest een zestiger uit Hechtel-Eksel zich voor de rechtbank van Hasselt verantwoorden voor het verblinden van een F-16-piloot met een laserpen. De rechter tilde ernstig aan de feiten. “Als de piloot verblind was geweest, had hij kunnen neerstorten”, klonk het. De man ontsnapte aan een effectieve gevangenisstraf, maar kreeg wel een boete van 1.200 euro opgelegd.Rond 22.30 uur werd een Belgische F-16 nabij #Weert beschenen met een #laser. Levensgevaarlijk en strafbaar. Helaas geen verdachte meer aangetroffen. Heeft u info over dit incident, bel 0900-8844 . ^LH pic.twitter.com/sc5aIrklB0— Operationeel Centrum Politie Limburg (@POL_OCLimburg) 7 oktober 2019