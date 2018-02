Hasselaar Koen Timmers staat in de top tien van de beste leerkrachten ter wereld. Een prijs van een internationale organisatie is dat. Een prestigieuze prijs zelfs want de top tien werd vannacht bekendgemaakt door microsoft baas Bill Gates. De winnaar kan 1 miljoen dollar winnen. Koen Timmers geeft les in het CVO De Verdieping in Heusden-Zolder en op de hogeschool PXL. Hij krijgt de nominatie voor zijn projecten rond vluchtelingen in Kenia. Via Skype geeft ie daar les in vluchtelingenkampen.