Elke Limburgse school zal gemiddeld 1 leerkracht te weinig hebben bij de start van het nieuwe schooljaar volgende week maandag. In onze provincie is er een lerarentekort van 280 vrije vacatures. En dat is slechts een momentopname. In oktober zal dat cijfer nog hoger liggen, want traditiegetrouw vallen er heel wat leerkrachten uit na de start van het schooljaar. Intussen wordt er verder onderhandeld over een nieuw Vlaams regeerakkoord, maar de onderwijsvakbonden moet toekijken langs de zijlijn.