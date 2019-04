Batterij elektrische fiets veroorzaakt brand in Diepenbeek

- In het compleet verloederde station van Hasselt investeert de NMBS anderhalf miljoen euro in kantoren die bijna leegstaan omdat het personeel moet verhuizen naar Antwerpen, Brussel of Gent. - Voorakkoord of geen voorakkoord? SP.A-lijsttrekker Meryame Kitir wil na de verkiezingen liever geen coalitie met N-VA. - De werken voor de Spartacustram van Hasselt naar Maastricht moeten nog voor de verkiezingen aanbesteed worden. Dat zegt Vlaams minister Lydia Peeters in ons middagnieuws. Peeters wijst daarmee haar N-VA-collega's in de regering terecht. - De Tuikabelbrug in Godsheide blijft bestaan. De Vlaamse Waterweg plant een fikse investering om het meest nutteloze bouwwerk van Limburg op te vijzelen, zodat schepen met vier containers er onder door kunnen varen. - En voor het eerst in meer dan 100 jaar worden in Limburg wolvenwelpen geboren. Wolvin Naya is zo goed als zeker zwanger. Dat blijkt uit de TVL-Reeks In Het Spoor Van De Wolf.