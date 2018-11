BeCode leert cursisten T2-campus programmeren

In Sint-Truiden is vandaag de vernieuwde Gazometersite geopend. In de GAZO, zo heet het complex officieel, is basisschool Sint-Rita ondergebracht. Maar na de schooluren kunnen er tal van activiteiten plaatsvinden. Minister van Onderwijs Hilde Crevits mocht GAZO mee openen en was zichtbaar onder de indruk.