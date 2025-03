Bednetleerlingen met 28 procent gestegen

door Tine Oyen

Heel wat Limburgse leerlingen gingen vandaag in pyjama naar school uit solidariteit met zieke kinderen. Het is een initiatief van Bednet. Dankzij die organisatie kunnen zieke kinderen online afstandsonderwijs volgen. Vorig jaar volgde zo'n 2.000 leerlingen in ons land les via Bednet, dat is 28 procent meer dan in 2023. Eén van hen is de 7-jarige Aymane Charrak uit Genk. Hij is een leerlingen van de Sint-Jozefsschool, maar daar kan hij niet iedere dag naartoe. Aymane werd geboren zonder milt, waardoor hij extra gevoelig is voor infecties.