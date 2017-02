Bedreigingen en juridische stappen: Facebookoorlog Hamont-Achel loopt uit de hand

Het parket heeft het geweer van Dirk De Vis tijdelijk in bewaring genomen. De burgemeester van Ham gebruikte het wapen om een nachtelijke lawaaimaker weg te jagen. In Hamont-Achel dreigt een facebookoorlog volledig uit de hand te lopen. Mensen worden bedreigd, één persoon heeft thuis zelfs een alarminstallatie geïnstalleerd uit angst. De actiegroep voor de redding van het Essersbos in Genk en Zonhoven heeft in vier dagen tijd 50.000 euro bij elkaar gebracht.En nog teveel jongeren surfen onveilig op het internet. Experts trekken daarom met tips langs de Limburgse scholen.