Bedrijf dat signalisatie voorziet draait overuren nu winkels weer mogen openen

De Nationale Veiligheidsraad heeft zonet een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen aangekondigd. Dit zijn de nieuwe beslissingen: Meer thuisbezoek vanaf Moederdag De Veiligheidsraad heeft beslist om vanaf zondag 10 mei meer sociale contacten toe te laten. Vanaf zondag is het toegestaan om vier mensen thuis te ontvangen. Dit moeten altijd dezelfde mensen zijn. Thuis moet u ook de nodige fysieke afstand bewaren. Als u een terras of tuin heeft, zie mekaar bij voorkeur daar. Er is geen bezoek toegestaan wanneer een van de bezoekers of een gezinslid ziek is. De Veiligheidsraad vraagt ook bijzondere aandacht voor oudere en kwetsbare mensen. Ook blijft het toegestaan om met twee mensen buiten te wandelen of samen te sporten. Ook de allerjongsten mogen dat doen. Winkels open op 11 mei, mondmaskers aangeraden Vanaf maandag 11 mei gaan alle winkels weer open. Er is maar 1 klant per 10 vierkante meter toegestaan. Ook mogen klanten maximaal een halfuur in de winkel blijven. Het wordt sterk aangeraden dat iedereen mond- en neusbescherming draagt, maar dat is geen verplichting. Wel is het verplicht om alleen te gaan winkelen, met uitzondering van kinderen met één ouder en hulpbehoevenden. Sportcompetities liggen stil tot 31 juli Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel, blijven verboden tot 31 juli. Markten blijven verboden Markten blijven verboden, behalve voedingskramen als ze de toestemming van de lokale overheden krijgen. Horeca blijft gesloten Excursies, toeristische activiteiten en samenscholingen blijven verboden