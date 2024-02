Bedrijven die inzetten op innovatie doen het goed in buitenland

"Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld en we zullen nooit zonder kunnen. Wel kunnen we beton herbestemmen naar een meer duurzame variant", dat zegt Wouter Crijns, zaakvoerder van ResourceFull uit Houthalen in onze studio. Het bedrijf onderzoekt duurzame alternatieven voor beton. In samenwerking met onderzoeksorganisatie VITO maken ze een zitbank voor de stad Hasselt. Morgen start onze nieuwe reeks over Flanders Technology and Innovation, kortweg FTI . Een festival dat in maart zal plaatsvinden in zes Vlaamse steden, waaronder Hasselt. Onze provinciehoofdstad zal zes dagen lang worden omgebouwd tot duurzame stad van de toekomst.