Bedrijven moeten zich heruitvinden in de coronacrisis

Als we niet op vakantie kunnen gaan, dan brengen we toch gewoon de vakantie naar ons huis. Dat is het principe van de Staycation Squad, in het leven geroepen door de Beringse Sophie Naze. Je kan haar team inhuren om een all-in vakantiebeleving te creëren bij je thuis. Je krijgt een zogenaamde homie die allerhande klusjes opknapt terwijl een ander team de nodige animatie voorziet. Het ziet er naar uit dat dit deze zomer het gat in de markt wordt. TV Limburg meldde eerder deze week al dat het met de hotelboekingen in eigen land nog droevig gesteld is en reizen naar het buitenland zit er allicht helemaal nog niet in. Ook Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir steunt het initiatief. Ze is er van overtuigd dat de coronamaatregelen voor de toeristische sector pas als laatste versoepeld zullen worden en ontwikkelt daarom een app met alle staycation initiatieven in Vlaanderen zodat iedereen makkelijk een vakantie in z'n buurt kan organiseren.