Bedrijven zoeken alternatieven voor indexering lonen

Lokaal en seizoensgebonden eten is goed voor de planeet, dat weten we al lang. Elk jaar in de tweede helft van november is het tijd om je winterrecepten af te stoffen en je consumptie aan te passen. Althans, voor wie de moeite neemt, want tomaten en andere groenten en fruit die niet groeien in de winter liggen het hele jaar door in de schappen van de supermarkt. Het resultaat van export of grootschalige serrekweek. Maar met de economische en energiecrisis is het eten van seizoensgroenten en -fruit dit jaar een slimme keuze voor de portemonnee.