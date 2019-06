Beeldjes Koen Vanmechelen gedumpt op containerpark in Gullegem

Beeldend kunstenaar Maartje Elants uit Heers is geselecteerd om haar werk te tonen tijdens de prestigieuze tentoontstelling 'PiKANT!' van de Belgische kunstmecenas Fernand Huts in Moorslede bij Aalst. Haar werk hangt er tussen schilderijen van de grote Vlaamse meesters als Rubens, Van Dyck en Jordaens. Een grote eer voor Maartje Elants. Zij ontving ons vandaag in haar atelier in Heks waar ze aan een nieuw werk bezig is.