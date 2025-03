door Dirk Billion

De panoramatoren van dertig meter hoog in het Hasseltse begijnhof is klaar en opent in mei voor het publiek. Het verandert de skyline van de provinciehoofdplaats en is een eerbetoon aan de gebombardeerde kerk. De lang geplaagde erfgoedsite komt zo in een eindfase met de intrek van de opleiding architectuur van de UHasselt als sluitstuk. Het park moet dé toeristische trekpleister van Hasselt worden.