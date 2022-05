Om mensen bewust te maken van voedselverspilling lanceert Limburg.net dit jaar de slagzin 'Maak het verschil met elke schil' voor de jaarlijkse campagne Afvalvrij mei. Op dinsdag 24 mei in de bib van Beringen geeft duurzaam expert Chantal Van Gent een aantal praktische tips voor een leven met minder afval. Er zijn tal van toepassingen voor voedselafval die je geld besparen op andere aankopen. Zo is bijvoorbeeld koffiedik zeer geschikt als meststof voor kamerplanten. Ook kan je broodrestjes croutons bakken voor in de soep. Voedingsresten vermijden is dus de boodschap. Koop in de supermarkt enkel wat je nodig hebt zodat je minder restjes overhoudt. Zit je toch met restjes, dan kan je deze verwerken in nieuwe gerechten. Op de website afvalvrijmei.be zijn heel wat tips te vinden. "De laatste uitweg voor keukenafval is de gele zak. Die is trouwens stukken goedkoper dan de huisvuilzak", vertelt schepen van milieu Tijs Lemmens.