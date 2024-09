Beheer van de Maas is voorbeeld voor andere rivieren

- Zeventig Zonhovenaren nemen zondagochtend om zes uur de bus naar Brussel om in het Koning Boudewijnstadion te luisteren naar de paus. Ondanks de schaduw van seksueel misbruik in de kerk, verwachten de gelovigen van de paus een boodschap van hoop.- Wat komt de paus hier doen en hoe wordt hij ontvangen? We maken de analyse met pauskenner en Knack-journalist Walter Pauli in een gesprek met onze redactie.- Van lijsttrekker tot paria in de politiek. We maken het politieke testament van Marc Schepers, de visionaire schepen van Hasselt die van zijn eigen partij niet meer mag opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen.- Limburgse veehouders maken zich zorgen over een nieuwe mutatie van het blauwtongvirus.- En waarom plaatst een cafébaas uit Sint-Truiden zoveel verkiezingsborden terwijl hij niet eens kandidaat is bij de gemeenteraadsverkiezingen?