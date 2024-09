Huidig burgemeester van Genk Wim Dries heeft de ambitie om zijn ambtstermijn nog eens verlengen. Hij is ervan overtuigd dat de kiezer het vertrouwen in hem zal blijven voortzetten. Vandaag stelt hij dan ook zijn lijst voor met 18 nieuwe namen. Lijstduwer is Federaal parlementslid Nawal Farih, zij hoopt de ogen en oren van Stad Genk te zijn in Brussel, want daar gaat burgemeester Dries liever niet zetelen. 'Een burgemeester in Genk, moet in Genk zijn', klinkt het bij lijsttrekker Wim Dries.