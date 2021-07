Beiaardier en dj starten met unieke samenwerking

Pukkelpop heeft vandaag de line-up bekendgemaakt voor de editie 2021. Het affiche kleurt vooral Belgisch en Brits. Dat er geen grote Amerikaanse artiesten zouden afzakken naar Kiewit werd al eerder duidelijk gemaakt door organisator Chokri Mahassine. De line-up voor de editie 2021 ziet er als volgt uit: Donderdag: Amber Broos, Biesmans, The Boilerboys, Cisco FM, Compact Disk Dummies, Dikke, Dirk., Eefje De Visser, Eva De Roo feat. Double D, Freddie Konings, Froukje, Hakimm & J.Roots, High Hi, Laston & Geo, Nadiem Shah & MC Six, Omdat het kan soundsystem feat. Average Rob, The Sore Losers, Timmerman, Unos en Zwangere Guy. Vrijdag: Anne-Marie, Liam Gallagher, Andy C + Tonn Piper, dEUS, Helena Hauff, Jamie XX, Lianne La Havas, Modeselektor Live, Netsky, Noisia DJ Set, Skepta, Alfred Anders, Altin Gün, De Ambassade, Berwyn, Charles, Chibi Ichigo, CJ Pandit, Crack Cloud, DJ Fresh, Emma Bale, Faisal, Frenna Deluxe, Goldband, Goldfox, Hazard, Heideroosjes, Ibe, Intergalactic Lovers, Ivorian Doll, Jerro, Joe & The Shitboys, Joyhauser, Klaps, Kokoroko, Lady Blackbird, Lola Haro, Mabel, Mauro Pawlowski, MC Yallah & Debmaster, Meute, Midland, Milky Chance, Moses Boyd, Naethan, Nordmann, Onyvaa, Pa Salieu, Sasasas, Shanti Celeste, Strand of Oaks, The Subs, The Haunted Youth en Yong Yello. Zaterdag: Balthazar, Editors, Idles, Nina Kraviz, Paula Temple, Peggy Gou, Underworld, Whispering Sons, Arlo Parks, Beabadoobee, Bearsome, Bibi Seck, Billy Nomates, Caribou, The Cool Greenhouse, Declan McKenna, Denis Sulta, Dry Cleaning, Fever 333, Giant Rooks, Haai, Hyalyte, Ilse Liebens, Kestified, Kevin & The Animals, Lil Kleine & The Entourage, Little Dragon, Mall Grab, Milo Meskens, O’Flynn, The Opposites, Optimo, Oscar Jerome, Palaye Royal, Ramkot, San Soda, Slowthai, Sons, Sons of Kemet, Squid, The Lathums, Tiga & Hudson Mohawke, Viagra Boys, Vukovi, Willie Wartaal DJ Set en Yung Mavu. Zondag: Marshmello, 2MANYDJs Live, Bazart, Boys Noize, Charlotte De Witte, Kölsch, Pendulum Trinity, Alignment, Anna, Antal, Ashnikko, Bab L’ Bluz, Black Mamba, Bob Vylan, Burna Boy, Cellini, Cleopatrick, Daniël Busser & Hometown Collective, Delvis, Duma, Enrico Sangiuliano, Eris Drew, Future, Holly Humberstone, Inhaler, Jack Garrat, De Jeugd van Tegenwoordig, Joost, Josylvio, Kampire & Decay Present Bunu Bop, Kelly Lee Owens, King Halloumi (Alia B2B Lefto), Mahalia, Michael Midnight, Millionaire, Oliver Tree, Ramon Tapia, Sam Fender, Shame, Tyga, Working Men’s Club en Yooth. Pukkelpop gaat dit jaar door van donderdag 19 tot en met zondag 22 augustus. Al 85% van de combitickets zijn de deur uit.First batch of #PKP21 names Info & ticketshttps://t.co/4Xs4aQJYNi pic.twitter.com/hGm9j1yw6j— Pukkelpop (@pukkelpop) July 1, 2021