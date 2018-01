Bejaarde overlijdt nadat verpleegster haar op toilet vergat: wel schuldig, geen straf

In Neerpelt werd afgelopen vrijdag een woning in de Volmolenstraat meermaals beschoten. De eigenaar van het huis werd eerder deze maand al het slachtoffer van dubbele brandstichting. De eigenaar van het huis, een cafébaas in Achel, was op het moment van de schietpartij niet thuis. Inzittenden van een voorbijrijdende wagen vuurden meerdere kogels af op de woning van de man. De cafébaas werd eerder deze maand al het slachtoffer van een dubbele brandstichting. Op één avond gingen er twee wagens van de man in vlammen op én werd zijn café in Achel in de as gelegd. Bekijk ook: