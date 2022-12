Bejaarden die gegijzeld werden door defecte lift, kunnen nu toch Kerstmis vieren met familie

door Yarne Puts

En we eindigen met een kerstverhaal. In het woonzorgcentrum Hoge Vijf in Hasselt hebben bewoners het nieuws gekregen dat ze Kerstmis kunnen vieren met hun familie. Er is een oplossing voor hun defecte lift. Bewoners die slecht te been zijn, zitten vanwege het defect al wekenlang opgesloten. De lift is oud en het blijkt lang te duren voor de vervangstukken kunnen geleverd worden. HogeVijf heeft daarom beslist om een tijdelijke traplift te installeren om de bewoners van de bovenste verdiepingen naar buiten te helpen, net op tijd voor de feestdagen.