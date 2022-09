Bij een controle aan de Paalse Plas in Beringen zijn zeven personen betrapt op nachtvissen. De overtreders krijgen elk een GAS-boete voor hun inbreuk op het politiereglement. “Het fenomeen van nachtvissen is een groot probleem aan onze Paalse Plas,” licht schepen van Recreatie Jessie De Weyer toe. “Samen met de domeinverantwoordelijke proberen we daarom gericht controles te houden om overtreders aan te pakken.” Volgens het geldend politiereglement is de hengelvijver in de maanden april tot en met oktober slechts open van 6 uur tot 22 uur. Daarnaast moet elke hengelaar in het bezit zijn van een Vlaams visverlof en een gemeentelijke visvergunning uitgereikt door het stadsbestuur. “Door het verbieden van nachtvissen vermijden we dat vis meegenomen wordt en dat men gedurende hele periodes op de visstekken gaat kamperen. Samen met onze eigen controles vragen we ook aan de lokale politie om regelmatig te passeren. Aanvullend plannen we in het najaar een overleg met onze geïnteresseerde visvergunningshouders, om te kijken hoe we de problematiek nog beter kunnen aanpakken,” besluit schepen De Weyer.