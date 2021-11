In TVL Sportcafé gaan we vanavond in Het Moment ruim elf jaar terug in de tijd. Toen maakte Hasselaar Timothy Durwael zijn debuut voor Racing Genk in de topper tegen Club Brugge. Durwael was één van de vele Genkse jeugdproducten die hun kans kregen van trainer Frank Vercauteren. Ook Durwaels leeftijdsgenoot Kevin De Bruyne ontbolsterde in die periode. En dat weet Durwael nog alsof het gisteren was.