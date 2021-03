In TVL Sportcafé komen we vanavond uitgebreid terug op die halve finale tussen Anderlecht en Racing Genk. We krijgen dan ook het bezoek van Eddy Evens van Greenyard Maaseik. Met de sportief directeur van de club blikken we terug op het huidige seizoen en schatten we de titelkansen in van Maaseik. In Het Moment gaan we met Evens terug naar de eerste titel die Maaseik pakte. Exact 30 jaar geleden, op Roeselare. Het was de laatste wedstrijd van Evens als speler. En het was een andere clublegende, Vital Heynen, die toen op z'n 21ste de matchbal serveerde.