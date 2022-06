Vandaag gaf de stad Lommel de aftrap voor de werken aan het nieuwe clubgebouw van voetbalclub Lutlommel VV. Ze deden dat samen met de club, de aannemers en de architect. Lutlommel is actief in de derde provinciale van het Limburgse voetbal. De ingebruikname van het gebouw en de terreinen is voorzien bij de start van het voetbalseizoen 2023-2024. “Het is meer dan alleen maar een nieuw clubgebouw, al zal dat natuurlijk het paradepaardje zijn van de renovatie aan de voetbalterreinen”, zegt burgemeester Bob Nijs. “Het moderne clubgebouw is een ontwerp van de Lommelse architect Ben Theuwis en herbergt naast een nieuwe kantine ook tien nieuwe kleedkamers en een ruime vergaderruimte. Het heeft een mooi buitenterras, geeft uitzicht op de rondom gelegen terreinen en bezoekers hebben meteen aansluiting op de tribune die opvallend in het groen ligt. Bij het clubgebouw komt zelfs een speeltuintje voor de allerkleinsten.” Recreatiezone “Aannemer Dilissen start in opdracht van de stad Lommel met de aanleg van een gemeenschappelijke parking, gevolgd door een centrale weg naar de recreatiezone Lutlommel”, zegt schepen van openbare werken Sophie Loots. “Op deze zone komt later nog een nieuw clubgebouw voor de KSA te liggen. De noodzakelijke uitbreidingen van de nutsleidingen en riolering worden ook voorzien door de stad.” Gefaseerde werken “De werken van de stad worden gefaseerd uitgevoerd,” vervolgt schepen van sport Dirk Vanderhoydonks. “Aannemer Dilissen is ondertussen gestart met de voorbereidingswerken in functie van de wegeniswerken. Derdaele start na het bouwverlof met de bouw van het nieuwe clubgebouw van Lutlommel VV.” Het gunningsbedrag voor de wegen- en infrastructuurwerken bedraagt 934.325,15 euro. De kostprijs voor het nieuwe clubgebouw bedraagt 1.500.000 euro, waarvan Lutlommel VV de helft van de kosten op zich neemt.