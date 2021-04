Na het verlossende laatste fluitsignaal barstte in het Koning Boudewijnstadion het feest los. Zonder de supporters, helaas. De spelers, de staf en het bestuur gingen uit de bol. De beker verhuist weer naar Genk. En dat zorgde op de grasmat van de Heizel voor dolle taferelen. Racing Genk pakt een prijs en de opluchting is groot. Het seizoen is geslaagd. De honger is nog niet gestild. De spelers gaan voor de tweede plaats in de play-offs. Vrijdag beginnen ze er eraan. Maar daar wordt even niet aan gedacht. Het was kapitein Bryan Heynen die de beker de lucht mocht insteken.