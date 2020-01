Bekijk hier het studiogesprek met Felien en haar ouders

Het ziet ernaar uit dat wolf August een lief krijgt. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft voor het eerst foto’s kunnen maken van de nieuwe Limburgse wolvin en dat is met zekerheid een vrouwelijk exemplaar. Dat bevestigt Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir. De wolvin houdt zich op in het leefgebied van August. De kans is groot dat de twee elkaar gaan ontmoeten en een nieuw koppel gaan vormen. Als ze zich haasten komen er weer nieuwe wolvenwelpjes in Limburg, want de paartijd is in februari.