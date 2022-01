Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren blikt tevreden terug op 2021. Ondanks de coronacrisis kon het museum rekenen op 95.000 bezoekers. Hoogtepunt van dit jaar was de tijdelijke tentoonstelling 'Oog in oog met de Romeinen'. Van 6 februari tot en met 1 augustus 2021 organiseerde het Gallo-Romeins Museum de expositie ‘Oog in oog met de Romeinen’, i.s.m. het British Museum. Meer dan 41.000 mensen bezochten de tentoonstelling. Gedurende de volledige looptijd was de tentoonstelling dagelijks nagenoeg uitverkocht.Ook de gezinsvriendelijke programma's, activiteiten, presentaties en installaties konden op veel belangstelling rekenen. Het Tongerse stadsbestuur investeerde dit jaar ook in de uitbreiding van de museumcollectie. Het Gallo-Romeins Museum verwierf een belangrijk deel van de Merovingische grafvondsten die gedaan werden in Broechem. Bijkomend voegde het museum enkele fascinerende stukken Romeins aardewerk uit Tongeren en een uniek pauselijk zegel aan zijn collectie toe. Dat laatste dateert uit de vroege middeleeuwen en werd gevonden in Munsterbilzen. Omdat schoolbezoeken door corona moeilijk of niet konden plaatsvinden werkte het museum voor leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs een digitaal aanbod uit. Daarnaast zijn ook maandelijks lezingen online te volgen. Het museum finaliseerde een onderzoek naar (strijd)hamers uit de tijd van de eerste landbouwers. Het voltooide de studie en registratie van de Merovingische collectie. Bijkomend liep er een omvangrijk project waarbij meer dan 4000 Romeinse munten werden geïdentificeerd en beschreven. De komende maanden laat het stadsbestuur een studie uitvoeren om de functionaliteit en beleving van het museumgebouw nog te verbeteren. Op 4 juni 2022 opent de volgende tijdelijke expositie met fotografie van kunstenaar Alfred Seiland.