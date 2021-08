Lummenaar Robbe Ghys en z'n partner Kenny De Ketele moesten vandaag genoegen nemen met een ondankbare vierde plaats in de ploegkoers op de Olympische spelen in Tokio. Het duo leek een tijdlang op weg naar een medaille maar werd op het einde nog van het podium gehouden door Groot-Britannië. We volgden de spannende wedstrijd samen met de ouders van Robbe Ghys in het supporterscafé Morderne in Tessenderlo.