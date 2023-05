De voormalige schaatsbaan Luna's Ijsstadion in Lommel is omgevormd tot een indoor padelterrein en trampolinepark van Arenal. Het is de tiende vestiging van de groep en de eerste in Limburg. In Noord-Limburg is het ook direct het enige indoorpadelterrein. Arenal wil inzetten op jonge gezinnen, de kinderen kunnen spelen op de trampoline terwijl de ouders gaan padellen. De buurtbewoners zijn enthousisast over de herbestemming want het gebouw is toch wel uniek in de omgeving.