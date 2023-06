In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een zware stalbrand gewoed in de Muizendijkstraat in Gerdingen in Bree. Vier paarden moesten in veiligheid gebracht worden, maar de stal brandde volledig uit. Zorgwekkender is dat bij de brand asbest is vrijgekomen. Buurtbewoners kregen een brief van de stad Bree en moeten deuren en ramen uit voorzorg gesloten houden.