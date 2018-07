Belgische jongeren van allochtone afkomst supporteren tegen Rode Duivels en maken amok in Genk

België speelt deze avond om 20u tegen Engeland. De bondscoach Martinez heeft al laten weten dat hij enkele belangrijke spelers op de bank zal zetten. De grote vraag is natuurlijk of we voor een winst gaan of voor de tweede plaats, want als we tweede eindigen vermijden we toplanden zoals Brazilië, Frankrijk of Argentinië. Wij vroegen het aan de Limburgers op de markt in Genk.