"Belgische zomer" zorgt voor hoogste productie peren ooit

door Tine Oyen

De hoge temperaturen van de afgelopen en komende dagen heeft een positieve impact op de landbouw en fruitsector. 2023 is een echt boerenjaar, want het weer was bij momenten warm en ook echt op zijn Belgisch met veel regen. Vooral de perenproductie ziet er goed uit voor dit jaar. In ons land verwacht men een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is de hoogste productie ooit. En daar heeft Limburg een groot aandeel in, dat zegt gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors.