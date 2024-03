In Genk is dit weekend de Belgische judowereld neergestreken voor het Belgisch Kampioenschap. Vandaag vocht men voor de titel in KATA, een discipline van het judo die zeker in Vlaanderen nog minder gekend is. Het is eerder een stijloefening waarbij de uitvoering van de judobeweging voorop staat en punten oplevert. Het is de eerste keer dat dit kampioenschap in Limburg plaatsvindt.