Belisia klaar voor topper tegen Sporting Hasselt

In de Champions play-offs van het volleybal heeft Greenyard Maaseik zich mathematisch verzekerd van de finaleronde tegen Roeselare. Het had daarvoor gisterenavond genoeg aan een overwinning thuis tegen Haasrode-Leuven. In een aangename pot volleybal had Maaseik grotendeels de controle over de wedstrijd, al werd het soms nog spannend door fouten van beide teams. Met de overwinning is Maaseik ook al zeker van een plekje in de Champions League volgend seizoen.