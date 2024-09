De wederopstanding van STVV lijkt ingezet na een 6 op 6 onder de nieuwe trainer Felice Mazzu. In TVL Sportcafé schetst STVV-verdediger Rein Van Helden hoe hij merkt dat Mazzu iedereen in de spelersgroep weer op scherp gezet heeft. Toch waarschuwt analist Stef Wijnants voor te veel optimisme, want het spel moet volgens hem nog veel beter. Al is meteen duidelijk dat ook Felice Mazzu zich goed voelt in Sint-Truiden.