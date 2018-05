Kristof Michiels lanceert een nieuwe videoclip bij zijn nummer 'Zand In Ons Ogen'. Na een compleet uitverkochte clubtour met ’t Hof Van Commerce, en een debuutfilm over ’t Hof, is het nu weer tijd voor Meneer Michiels. Zijn album 'Klets' krijgt lovende kritieken. De nieuwe single 'Zand In Ons Ogen' is een poppy hiphop-nummer waarin de relevantie van het nieuws wordt aangekaart. Luister en kijk naar de clip die volledig in Leopoldsburg (en het aanpalende Hechtel) werd gedraaid.MENEER MICHIELS: Zand In Ons Ogen from Mixflix on Vimeo.