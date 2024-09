Naar het EK wielrennen dan. Daar heeft de mixed relay-ploeg vanmiddag brons gepakt. De eerste keer dat ons land een medaille pakt in de aflossingstijdrit op een EK. Voor ons Limburgers is het uitkijken naar morgen. Dan is er de wegrit bij de beloften. Fleur Moors en Anna Vanderaerden komen in actie bij de dames, bij de heren is het aan Jonathan Vervenne en Sente Sentjens. Die laatste blaakt van het zelfvertrouwen na zijn Belgische beloftentitel op de weg.