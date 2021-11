Beloften met 18 op 18 op weg naar EK

Vanavond spelen de Rode Duivels in Wales hun laatste poulewedstrijd in de kwalificaties voor het Wereldkampioenschap in Qatar. Afgelopen weekend verzekerden de Duivels zich al van de kwalificatie na winst tegen Estland. Dat gebeurde met Hans Vanaken in de basis, de Lommelaar ontpopte zich de afgelopen maanden tot een zeer nuttige schakel bij de nationale ploeg. Een knappe prestatie voor iemand die niet in een grote buitenlandse competitie speelt. En dat is zeker geen vanzelfsprekendheid, zegt Sam Vanaken, de broer van Hans in TVL Sportcafé.