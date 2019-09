Ben Lambrechts: "Ook wie niet slaagt, heeft bijgeleerd"

De promotie voor Duaal Leren loopt dit jaar op volle toeren. "Je hoort het op de radio, leest erover in kranten en ziet het op affiches in het straatbeeld. Toch zijn er op dit moment nog meer dan 150 bedrijven die een werkplek in de aanbieding hebben, maar geen leerjongere vinden om die in te vullen," schrijft Syntra Limburg in een persbericht. De vraag naar leerjongeren is enorm groot, alleen volgt het aanbod niet. Dagelijks krijgt SYNTRA Limburg de vraag van bedrijven: "Hebben jullie nog een leerjongere beschikbaar voor ons?" Maar het antwoord op die vraag is vaak "nee". Het aanbod van werkplekken is op dit moment enorm groot. De bedrijven die ooit al een leerjongere in dienst hadden, zijn positief overtuigd en willen elk jaar opnieuw iemand uit deze opleidingen. Daarnaast komen er ook steeds meer nieuwe bedrijven bij die een leerjongere vragen. Maar bij SYNTRA kunnen ze lang niet alle bedrijven helpen met hun vraag. Sven Brouwers, coördinator Duaal Leren, bevestigt dit: "Er zijn onvoldoende cursisten om alle werkplekken op te vullen. Nog te weinig jongeren zetten de stap naar Duaal Leren." Gezocht: +150 leerjongerenNochtans zijn de cijfers duidelijk: de combinatie van werken en leren, werkt. SYNTRA Limburg wil de bedrijven meehelpen in hun zoektocht naar leerjongeren. Samen met verschillende deelnemende bedrijven pakken ze de komende weken uit met een campagne om de openstaande werkplekken in te vullen. "Met deze campagne hopen we dat we jongeren en hun ouders kunnen prikkelen om te kiezen voor een opleiding in Duaal Leren. We gebruiken hiervoor concrete werkplekken van Limburgse bedrijven die op dit moment nog openstaan". De bedrijven zijn alvast enthousiast over het initiatief, zo blijkt uit een reactie van Colruyt: "De nood aan leerjongeren is er, wij zijn steeds op zoek naar jonge mensen die bij ons het beroep van slager willen leren in de praktijk. Wij leren hen het vak van A tot Z op de werkvloer." 91 procent van leerjongeren vindt jobIn Duaal Leren combineer je werkplekleren in een bedrijf met leren op een campus om zo je diploma secundair onderwijs te halen. Uit de laatste schoolverlatersstudie van de VDAB blijkt dat schoolverlaters die een combinatie van werk en leren hebben genoten, sterk staan op de arbeidsmarkt. Zij maken samen met masters en bachelors het meeste kans om binnen het jaar een job te vinden. "Maar liefst 91% van de leerjongeren vindt een job binnen het jaar," vertelt Sven Brouwers. Door de combinatie van werken en leren vinden deze jongeren snel aansluiting op de arbeidsmarkt en hebben zij belangrijke troeven om uit te spelen bij bedrijven.