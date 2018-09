Een op de vier leerlingen in Limburg leeft in kansarmoede. Dat is veel, maar daar kan wel iets aan gedaan worden. Leerkrachten moeten zich bewust zijn van het probleem en kunnen er zo efficiënter mee leren omgaan. En dat wordt dus meegegeven in de verschillende Limburgse lerarenopleidingen. Via een inspiratiedag delen de verschillende lerarenopleidingen hun ervaringen rond kansarmoede en slaan dus zo de handen in elkaar om het probleem te bestrijden.