Bende ramkrakers uit Genk opgerold

21 maanden in voorarrest zitten, in afwachting van een proces en zonder dat de verdachte schuldig bevonden is. Het is geen uitzondering in Limburg. Binnen justitie en vooral bij de advocaten zorgt dat voor frustratie. Advocaat Luk Delbrouck durft nu hardop te zeggen, wat velen denken. De uitholling van de voorlopige hechtenis leidt tot overbevolkte gevangenissen, een overbelasting van de correctionele rechtbanken en wordt misbruikt om verdachten langer kunnen op te sluiten.