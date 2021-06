Benny Spreeuwers ontgoocheld over burgemeesterswissel Oudsbergen

- In Genk spoelt het droomproject van een pas gepensioneerde inwoner in één klap weg door het noodweer van de afgelopen nacht. Nog in Genk verdwijnt bij een overstroming vijf ton vis uit een vijver.- In Sint-Truiden wordt het rampenplan afgekondigd. In het centrum staan winkels onder water. In Zepperen is er wateroverlast omdat het wachtbekken gedeeltelijk dicht blijft.- Het water viel met bakken uit de lucht in heel Limburg. Volgens onze weerman is het ergste achter de rug. Het wordt kouder maar minder nat.- Het vertrek van Lode Ceyssens uit de politiek zorgt voor commotie in Oudsbergen. De burgemeesterswissel valt in slechte aarde bij Benny Spreeuwers, die bij de oprichting van de fusie de sjerp aan Ceyssens liet. - En we zijn nog eens in Herstappe, de kleinste gemeente van Vlaanderen, want als iemand daar een eigen zaak begint, dan is dat groot nieuws voor de 79 inwoners.