Bent u of kent u nabestaande van historische graven? Hasselt wil Oud Kerkhof herstellen in al zijn glorie

- Het gerecht en verschillende inspectiediensten vallen met de grote middelen binnen bij car washes in Tongeren en Bilzen. De inval maakt deel uit van een onderzoek naar onder meer uitbuiting, zwartwerk en illegalen.- In Tessenderlo protesteren de vakbonden tegen de privatisering van het woonzorgcentrum Heuvelheem. Volgens het gemeentebestuur is het financieel onmogelijk om het rusthuis te blijven uitbaten in openbare handen.- Bent u of kent u een nabestaande van één van de historische graven van het Oud Kerkhof in Hasselt? De stad wil het mooiste kerkhof van Limburg herstellen in al zijn glorie.- Racing Genk pakt een Europees ticket maar begint zonder overschot aan de play offs. In TVL Sportcafé wegen we de titelkansen van Genk.- En het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen moet extra verzorgers inzetten om de grote toevloed aan jonge dieren in nood op te vangen.