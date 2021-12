- Maastricht is in lockdown, in Hasselt is het koopzondag en over de koppen lopen - Molenberghs: "Drukke winkelstraten en volle voetbalstadions best verbieden" - Wouter Beke: "Volgende week veel vrije sloten in vaccinatiecentra en ook tussen kerst en nieuwjaar prikken" - Parket voert moordonderzoek naar verdacht overlijden in Alken - Eerste Mijnentocht lokt drieduizend lopers en wandelaars - Lichtjes in het park in Sint-Truiden zorgt voor feeërieke taferelen