Beren uit het Natuurhulpcentrum voelen zich meteen thuis in Ierland

Een koffieplek, lunchrestaurant en gastronomisch restaurant. Osteria Moretti in Hasselt is het allemaal. Hybride, heet dat dan. Osteria Moretti wordt uitgebaat door twee alumni van Hof van Cleve, Vrijmoed, Slagmolen en Hertog Jan. Drie jaar geleden was de opening van het restaurant moedig en gedurfd. Vandaag is het een al vaste waarde. Lekker eten is belangrijker dan sterren, luidt het in een nieuwe aflevering van de TVL-reeks Jong Keukengeweld in Limburg.