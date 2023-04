Beringen eerste stad in Limburg waar ratten niet langer met gif gevangen worden

De fiscus claimt 40 miljoen euro van KRC Genk voor vijf seizoenen. Racing Genk is de enige eersteklasser in het Belgisch voetbal die georganiseerd is als een vzw en zo geen vennootschapsbelasting moet betalen. Volgens de fiscus gaat het om belastingontduiking en daarom vordert de fiscus nu toch de vennootschapsbelasting. Racing Genk gaat in beroep. Door de professionalisering van de voetbalsector zijn vrijwel alle topclubs vandaag vennootschappen. Racing Genk is dat als enige eersteklasser in het Belgisch voetbal niet. KRC Genk is een vzw, een vereniging die de winst niet mag uitkeren aan de aandeelhouders. Daardoor betaalt Genk geen vennootschapsbelasting, goed voor 25 procent van de totale winst. De fiscus eist dat KRC Genk alsnog de vennootschapsbelasting betaalt voor vijf seizoenen van 2015 tot 2020. De fiscus stelt dat de club een oneigenlijke vzw is en vordert nu dus bijna 40 miljoen euro. Dat meldt De Morgen. Racing Genk gaat daar niet mee akkoord. De club wil niet voor onze camera reageren, maar rapporteert schriftelijk. Racing Genk is intussen in beroep gegaan.