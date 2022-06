Beringen is derde grootste ontbosser van Vlaanderen

- Beringen is de derde grootste ontbosser in Vlaanderen. Dat zet kwaad bloed bij Groen. - Er komt een zomercampagne tegen knaldrang in het verkeer: "Groot gelijk dat je nuchter rijdt" is de baseline.- De grootste Limburgse cultuurinstelling Z33 uit Hasselt wordt dan toch opgevist door de Vlaamse regering. Toch subsidies ondanks negatieve beoordeling.- Genk On Stage verwacht 100.000 muziekliefhebbers. De knaldrang in de festivalwereld is groot. Dat zorgt voor keuzestress.- In Bilzen is een torenvalkkuiken uit een hoge boom gevallen en gered door een medewerker van het Natuurhulpcentrum.