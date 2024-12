Ei zo na was Houthalen-Helchteren de eerste Limburgse gemeente waar het cordon sanitaire doorbroken werd en het Vlaams Belang mee ging besturen. Maar zover is het is niet gekomen. Een deel van N-VA-BUUR wilde er niet van weten. Het was blijkbaar een piste om burgemeester Alain Yzermans, de grote stemmenkampioen in Houthalen-Helchteren, schaakmaat te zetten. Maar Yzermans trad op als grote verzoener en bracht een brede coalitie van zijn eigen Hoppah en N-VA-BUUR op de been. Na de doodsbedreigingen van de afgelopen weken, verliep de eedaflegging van de schepenen en de raadsleden gisterenavond zonder incidenten. Eén schepenmandaat moet nog ingevuld worden. Dat gebeurt op een nieuwe gemeenteraad in de loop van deze maand. En Alain Yzermans, die mag voor de vijfde keer de sjerp omgorden.