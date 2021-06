Beringen ruilt bos voor zonnepanelenpark

door Luc Moons

In Beringen moet bos en natuurgebied sneuvelen voor de komst van een zonnepanelenpark. Het gaat om een gebied van 2 hectare, vlakbij het Albertkanaal en de Zwarte Beek. Het schepencollege van Beringen legt het negatief advies van de eigen milieudienst naast zich neer en verdedigt de beslissing door te stellen dat het perceel is ingekleurd als KMO-zone. Het dossier zit in een vroeg stadium, want de omgevingsvergunning moet nog aangevraagd worden.