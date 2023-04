Beringenaar die ex neersteekt in Lummen krijgt 12 jaar cel

De 56-jarige Beringenaar die zijn ex-partner tien keer met een mes stak in haar woning in Lummen is veroordeeld tot 12 jaar cel voor poging tot moord. De vrouw raakte zwaargewond, maar overleefde de aanval wel.

De feiten speelden zich af op 21 januari vorig jaar. Het koppel was uit elkaar, maar omdat haar ex geen verblijfplaats had nam ze hem tijdelijk weer in huis. Toen ze hem vertelde dat hij weer moest vertrekken werd hij boos en stak haar tien keer met een mes. De vrouw kon vluchten tot bij de buren die de hulpdiensten verwittigden. De dader vluchtte, maar werd even verderop door de politie in zijn wagen aangetroffen. De poging tot moord komt hem nu op twaalf jaar cel te staan. Hij moet ook een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro betalen.

