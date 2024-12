Maar eerst naar kunst in Hasselt. Yves Bijnens opent een nieuwe kunstgalerij in de Diesterstraat. De voormalig grafisch ontwerper gooide zijn leven om na een burn-out en besloot zich volledig op kunst te richten. Inspiratie voor zijn kleurrijke werken haalt hij uit het dagelijks leven en uit muziek. Eén van zijn laatste werken gaat over de oorlog in het Midden-Oosten.